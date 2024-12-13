Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Güzergahta sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 40 metreye kadar indi. Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.