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        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:40
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        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

        İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Güzergahta sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 40 metreye kadar indi. Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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