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        Ahır ve samanlık yangınında 3 büyükbaş öldü

        BOLU merkeze bağlı Mesçiçele köyünde, ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:50
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        Ahır ve samanlık yangınında 3 büyükbaş öldü
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        BOLU merkeze bağlı Mesçiçele köyünde, ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 büyükbaş öldü.

        Merkeze bağlı Mesçiçele köyünün Göklemezler Mahallesi'nde İbrahim Cihan’a ait samanlıkta saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede bitişikteki ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylüler, ahırda bulunan büyükbaşları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri ahır ve samanlığı saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangında 3 büyükbaş öldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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