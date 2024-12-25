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        Doç. Dr. Yiğitpaşa: Bolu'daki stadion yazıtı mimari açıdan benzersiz (2)

        ANTİKSTADİON IŞIKLANDIRILDIBolu'da, Büyükcami Mahallesi'nde bulunan Roma dönemine ait Antik Stadion'da Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından son düzenleme çalışmaları da yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:58 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:00
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        Doç. Dr. Yiğitpaşa: Bolu'daki stadion yazıtı mimari açıdan benzersiz (2)
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        ANTİKSTADİON IŞIKLANDIRILDI

        Bolu'da, Büyükcami Mahallesi’nde bulunan Roma dönemine ait Antik Stadion'da Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından son düzenleme çalışmaları da yapıldı. Bu kapsamda tarihi alan ışıklandırıldı. Aydınlatılan Bolu Antik Stadion’u, gece de misafirlerini ağırlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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