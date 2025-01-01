Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'da meşalelerle kayak gösterisi

        BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da yılbaşı gecesinde otellerde görevli kayak hocaları meşalelerle pistte kayarak gösteri yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 01.01.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da meşalelerle kayak gösterisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’da kayak merkezi Kartalkaya’da yılbaşı gecesinde otellerde görevli kayak hocaları meşalelerle pistte kayarak gösteri yaptı.

        Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otellerde yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. 5 otel ve 2 bin yatak kapasitesine sahip Kartalkaya'da, yeni yılı karşılamak isteyen tatilciler için yılbaşı gecesinde otellerde eğlence programları hazırlandı. Kayak merkezine gelen tatilciler, yılbaşı gecesini doyasıya eğlenerek geçirdi. Kartalkaya’da bulunan otellerde görev yapan kayak hocalarının ellerindeki meşalelerle pistte kayarak yaptığı gösteri de geceye ayrı bir güzellik kattı. Tatilciler gösteriyi beğeniyle izlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        'Noel baba' cinayet işledi! O an kamerada!
        'Noel baba' cinayet işledi! O an kamerada!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?

        Benzer Haberler

        Gölcük Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşandı
        Gölcük Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşandı
        Kartalkaya'da tatilciler 2025'in ilk gününde kayak keyfi yaptı
        Kartalkaya'da tatilciler 2025'in ilk gününde kayak keyfi yaptı
        Bolu'da yeni yıl coşkusu
        Bolu'da yeni yıl coşkusu
        Abant ve Kartalkaya'da yeni yıl coşkusu
        Abant ve Kartalkaya'da yeni yıl coşkusu
        Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret etti:
        Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret etti:
        Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanında aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış ya...
        Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanında aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış ya...