Alt geçide takılan kamyondaki geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu

Olay, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Paşaköy kavşağı mevkisinde meydana geldi. Geri dönüşüm malzemesi yüklü Ufuk Ahmet Ö., yönetimindeki 14 ET 051 plakalı kamyonun kasasındaki malzemeler 4.5 metre yüksekliğindeki alt geçide takılıp yola savruldu. Düşen malzemeler nedeniyle yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye zabıta, polis ve vinç sevk edildi. Vinç yardımıyla yoldaki malzemeler tekrar kamyona yüklendi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol yeniden açıldı.

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