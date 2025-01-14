Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Abant beyaz örtüyle kaplandı

        BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abant beyaz örtüyle kaplandı
        ABONE OL

        BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Günübirlik turlarla milli parka gelen tatilciler poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

        Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri arasında yer alan Abant Gölü Milli Parkı’nda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte çam ormanlarıyla çevrili milli park, beyaz örtüyle kaplandı. Abant’ta kar kalınlığı yaklaşık 5 santime ulaşırken, gölün kıyı kesimleri buz tuttu. Karla kaplı milli parkta eşsiz manzaralar oluştu.

        Günü birlik turlarla Abant'a gelen tatilciler kar topu oynayıp poşetlerle karda kayarak eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?

        Benzer Haberler

        Bolu'da minibüsü çarptığı geyik öldü
        Bolu'da minibüsü çarptığı geyik öldü
        Mudurnu'da anne adaylarına eğitim verilecek
        Mudurnu'da anne adaylarına eğitim verilecek
        Minibüsün çarptığı geyik öldü
        Minibüsün çarptığı geyik öldü
        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
        Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi