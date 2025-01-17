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        Bolu'da Roma Dönemi'nden kalma Antik Stadion'da restorasyon yapılacak

        BOLU'daRoma Dönemi'nden kalma Antik Stadion'ın restore edilmesi için çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:05
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        Bolu'da Roma Dönemi'nden kalma Antik Stadion'da restorasyon yapılacak
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        BOLU'daRoma Dönemi'nden kalma Antik Stadion'ın restore edilmesi için çalışmalar başladı. Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya, "Burasının bir arkeopark değerlendirilmesi öngörülmekte" dedi.

        Büyükcami Mahallesi'ndeki Hisar Tepesi mevkisinde, 2008 yılında Antik Stadion yapısı tespit edildi. Roma Dönemi'ne ait, milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yıllarına tarihlendirilen antik yapıda 94,5 metre uzunluğundaki basamaklar, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Işıklandırılması da yapılan antik yapı için restorasyon çalışması ve arkeopark projesi yapılması için girişimler başladı.

        'HATIRA VE GÜZEL BİR ŞEY SUNMAK AMACIYLA YAPILMIŞ'

        Antik Stadion hakkında bilgi veren Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya, "Bolu Antik Stadion kalıntısı, Batı Karadeniz bölgesinin en önemli anıtsal yapısıdır. Buradaki tek yapıdır bu. Antik Stadion kalıntısı, Hadrian dönemine ithafen yapılmış bir stadion kalıntısı. Hadrianus'un, Claudiopolis Bolu antik kentini ziyareti sırasında kendisine o dönemin buranın yerli, zengin halkı tarafından hatıra ve güzel bir şey sunmak amacıyla yapılmış bir yapı" dedi.

        'YAPININ AYAKTA KALAN TÜM ALANINI ORTAYA ÇIKARDIK'

        Antik yapıdaki kazı çalışmalarına değinen Kaya, "Eğer ki bu antik stadion yapısı bir köyde veya boş bir alanda kalsaydı, Afrodisias'tan hiçbir farkı olmayan bir yapı olarak Batı Karadeniz'in en önemli kültür yapısı olarak ortaya konulacaktı. Bolu Müze Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu çalışmaların tamamını gerçekleştiriyoruz. 3 yıldan beri yoğun olarak çalıştık ve buranın üzerindeki tüm toprağın tamamını hemen hemen aşağıya indirdik. Yapının ayakta kalan tüm alanını ortaya çıkardık ve burada kazı çalışmalarımız önümüzdeki sezon muhtemelen sona erecek" diye konuştu.

        'BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ’

        Kaya, bölgede yeniden restorasyon çalışması yapılacağını belirterek, "Burası bu şekilde kalmayacak, bizler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak da bir plan dahilinde yürüyoruz. Onlarla beraber yaptığımız çalışmalarda burasının bir arkeopark değerlendirilmesi öngörülmekte. Ama bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile de görüşeceğiz. Onların da bir önerisi varsa, o şekilde burayı halkımızın beğenisine sunup, bu caddeyi de bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bolu genel olarak turizm ile anılan bir şehir ama kültür anlamında çok yoğun bir potansiyele sahip, özellikle burası bu potansiyelin en önemli tarafı. Ayrıca buradaki basamakların başa kadar restorasyonla tamamlanıp, daha güzel bir ambiyans yaratmasını da düşünüyoruz" dedi.

        '3'TE 1'LİK BİR ORANI GERİYE KALMIŞ'

        Bolu Müze Müdürlüğü Arkeoloğu Hakan Ulutürk ise yapının 3'te 1'lik kısmının geriye kaldığına dikkat çekip, "Tahminimizce 187 ya da 192 metre bir uzun kenara sahip olması gerekiyor. Ancak süreç içerisinde, yapılaşma kapsamında büyük bölümü tahrip olduğu için mevcut elimizde kalanı 94 metre ile 96 metre arasında. Bu normalde bir at nalı şeklinde, 'U' şekli diye tabir edilen, biz olması gerekenin sadece bir tarafında duruyoruz. Bunun bir at nalı şeklinde kıvrımı var. Bunun bir de karşıda olan, büyük ihtimalle istinat duvarı ile yükseltilmiş olan bir bölümü daha var. Dolayısıyla günü sonunda 3'te 1'lik bir oranı geriye kalmış" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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