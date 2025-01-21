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        Bolu'da Kartalya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 3 ölü, 21 yaralı

        BOLU'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 08:00 Güncelleme: 21.01.2025 - 08:05
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        Bolu'da Kartalya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 3 ölü, 21 yaralı
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        BOLU’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını bildirdi. Otelden tahliye edilen tatilciler, merkezde bulunan 4 otele yerleştirilirken, Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

        Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı. Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı.

        İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

        3 ÖLÜ, 21 YARALI

        Bolu Valisi Abdülaziz Aydın da bölgeye gelerek gelişmeleri takip etti. Vali Aydın’dan alınan ilk bilgiye göre olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı. Ölenlerden 2’sinin yangın sırasında üst katlardan atlama sonucu, 1 kişinin de dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

        Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ilerleyen saatlerde alt katlardaki yangının söndürüldüğü belirtildi. Üst katlardaki yangına müdahale devam ederken, alevlerin ağaçlık alanlara da sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

        Bu arada üst katlarda mahsur kalan tatilci olabileceği, can kaybının artmasından endişe edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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