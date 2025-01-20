Artistik Cimnastik Genç Erkekler Milli Takım hazırlık kampı Bolu'da başladı.

Federasyon Başkanı Suat Çelen, Federasyon Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile Cimnastik İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan kamptaki sporcuları ziyaret etti, başarılar diledi.

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