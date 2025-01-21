Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (5)
SAHRAHASTANESİ KURULDUBolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu.
SAHRAHASTANESİ KURULDU
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.
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