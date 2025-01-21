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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (5)

        SAHRAHASTANESİ KURULDUBolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:30
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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (5)
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        SAHRAHASTANESİ KURULDU

        Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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