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        Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı (5)

        FACİADA3 ÇOCUĞU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİKartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 20:55 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:55
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        Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı (5)
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        FACİADA3 ÇOCUĞU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ

        Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin, yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti. Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde umutla ailesinden iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini haberiyle büyük acı yaşadı.

        İncelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen baba Gültekin’den bilgi almıştı.

        Hüseyin Samet ÖKSÜZ-Muhammed BAYRAM/BOLU,

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