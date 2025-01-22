Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel yangınında ölen ailenin cenazesine katıldı (2)

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ölen aynı aileden Bilal Gültekin, Sena Gültekin, Rümeysa Gültekin, Enes Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Gültekin, Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner’in cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Kılıçarslan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıdığı olan ailenin defni sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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