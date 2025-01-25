Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (5)

HALİTERGÜL’ÜN DİĞER OTELİNE YÖNELİK SORUŞTURMA; 11 GÖZALTI

Bolu'da 78 kişinin öldüğü otel yangının ardından başlatılan soruşturma genişletildi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından Gazelle Otel ile ilgili soruşturmada Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S., Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyenin arka kapısındaki otopark girişinden adliyeye alındı.