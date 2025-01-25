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        Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (5)

        HALİTERGÜL'ÜN DİĞER OTELİNE YÖNELİK SORUŞTURMA; 11 GÖZALTIBolu'da 78 kişinin öldüğü otel yangının ardından başlatılan soruşturma genişletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:41
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        Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (5)
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        HALİTERGÜL’ÜN DİĞER OTELİNE YÖNELİK SORUŞTURMA; 11 GÖZALTI

        Bolu'da 78 kişinin öldüğü otel yangının ardından başlatılan soruşturma genişletildi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından Gazelle Otel ile ilgili soruşturmada Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S., Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 4'ü İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyenin arka kapısındaki otopark girişinden adliyeye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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