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        Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (6)

        TUTUKLANANELEKTRİKÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTIKartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, otelde elektrikçi olarak çalışan Hüseyin Özer'in (52) ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:11
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        Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (6)
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        TUTUKLANANELEKTRİKÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, otelde elektrikçi olarak çalışan Hüseyin Özer'in (52) ifadesi ortaya çıktı. 2 yıldır kayak sezonunda otelde çalıştığı öğrenilen Özer, İl Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadede, her sezon başlangıcında otelin tüm elektrik ve periyodik bakımları ile ilgili tüm tedbirleri aldıktan sonra açılışı yaptıklarını söyledi. Özer, "Tesis içerisinde 2 merdiven bulunmaktadır ancak bu merdivenlerin yangın merdiveni olup olmadığını bilmiyorum. Otelimizde yangın dedektörleri bulunmaktadır ancak olay esnasında, olay yerinde olmadığım için alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Olay öncesinde 20 Ocak tarihinde saat 21.30 sıralarında otelden çıkış yaparak, Bolu merkezde bulunan ikamet adresime geldim. Akabinde 21 Ocak günü saat 03.30 sıralarında otelde barmen olarak çalışan Hüseyin isimli şahıs beni arayarak, 'Otelde restoranda yangın çıktı' dedi. Ben de kendisine otelde olmadığımı, diğer elektrikçi arkadaşları aramasını ve benim de yönlendireceğimi söyledim. Daha sonra otelde olan Murat D. isimli ekip arkadaşımı arayarak otelde yangın çıktığını, acil müdahale etmeleri gerektiğini söyledim. Ben de hemen bilgi işlem sorumlusu olan Altan T.'yi arayarak, onunla birlikte saat 03.50 sıralarında otele gitmek maksadıyla yola çıktık. Aynı gün saat 04.30 sıralarında olay yenine ulaştık. Olay yerine gittiğimde, otelin komple yandığını gördüm. İnsanlar, kendi çabalarıyla merdivenden indirilmeye çalışılıyordu. Ben de dumandan etkilendiğim için içeriye giremedim, dışarıda arkadaşlarıma yardım ettim. Yangının nereden çıktığını bilmiyorum ancak öğrendiğim kadarıyla restoran kısmında çıktığını duydum. Restoran bölümünde kimin çalıştığını da bilmiyorum. Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemi ile alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur" dedi.

        'BENİM OLAY İLE HİÇBİR ALAKAM YOKTUR'

        Otelin yangın sistemlerini dışarıdan taşeron firmanın üstlendiğini anlatan Özer, ifadesinde, şunları söyledi:

        "Benim olay ile hiçbir alakam yoktur. Olay esnasında görevli değildim. Olay esnasında Bolu merkezdeydim. Sadece elektrikçiyim, benim teknik müdürüm Tahsin P. elektrik alanında yetkilidir. Sadece verilen görevleri yerine getiririm. Olay ile ilgili olarak hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum."

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