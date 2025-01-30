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        Otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan kat görevlisi serbest

        BOLU'da78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan Gazelle Resort Otel'in kat görevlisi İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:35
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        Otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan kat görevlisi serbest
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        BOLU'da78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan Gazelle Resort Otel'in kat görevlisi İ.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangınının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde bulunan diğer otelinde kat görevlisi olarak çalışan İ.E. de dün gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, bugün savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 28 kişi gözaltına alınırken; 19 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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