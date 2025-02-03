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        Otel yangınında ölen Lalin için okulunda anma töreni

        KARTALKAYA'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınında annesi Ceren Yaman Doğan ile birlikte hayatını kaybeden Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Lalin Doğan, okulunda sınıf arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:45
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        Otel yangınında ölen Lalin için okulunda anma töreni
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        KARTALKAYA'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınında annesi Ceren Yaman Doğan ile birlikte hayatını kaybeden Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Lalin Doğan, okulunda sınıf arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı. Doğan'ın sırasına çiçekler bırakıldı.

        Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan 78 kişi yaşamını yitirdiği yangında, Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan hayatını kaybetti. Sömestir tatilinin ardından okulların açılmasıyla Lalin Doğan için eğitim gördüğü okulda anma programı düzenlendi. Anmaya İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Törende, müzik öğretmeni Gülcan Demirel, 11-B sınıfı öğrencisi Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan'ın ölümünü büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bugüne başlamak burada olmak daha da zor. Bugün burada olmak her zamankinden daha da zor. Çünkü artık çok eksiğiz. Oysa 17 Ocak günü birçok güzel planla başlamıştı tatilimiz. Ancak ulusça yas tutacağımız kadar büyük ve acı bir olayla karşılaştık. Her birimiz olayın olduğu günden bu yana çeşitli duygularla savruluyoruz. Olayı takip etmeye çalışıyoruz. Kızgın, öfkeli, çaresiz ve yılgın hissettiğimiz günler, saatler oldu. Bu duyguların hepsi bizim, hepsi sizin ve hepsi gerçekçi. Birbirimize sarılarak, birbirimizden güç alarak, birbirimizi destekleyerek bu zamanları yönetebiliriz. Emin olun tüm öğretmenlerimiz de bu acıyı kalplerinde derinden hissediyorlar. Size sağlayabilecekleri her türlü desteğe hazırlar. Sevgili Lalin’imiz varlığıyla isminin anlamı gibi çiçek açtırdı gönlümüzde. Onu tanıyarak yüzünde gülümseme yaratmayacak kimse olamayacağını düşünüyorum. Ama çiçeğimizi erken soldurduk” dedi.

        ARKADAŞINDAN DUYGU DOLU KONUŞMA

        Öğrencilerden Eda Gücük ise Lalin Doğan'ın cıvıl cıvıl hayat dolu biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

        "Bugün burada bu konuşmayı yapmak benim için çok zor. Biricik Lalin’imizi ve kıymetli annesi Ceren teyzemizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Yarım kaldık. Bir tanecik Lalin’imiz eminim ki buradaki herkesin yüzünü en azından bir kere güldürmüştür. Çok iyi kalpli, samimi, ufacık şeylerle mutlu olmayı bilen, cıvıl cıvıl, hayat dolu biriydi. Bendeki yeri ise apayrı. Lalin benim için sadece yan sıramda oturan bir arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım, canımdan bir parça; bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var” diye konuştu.

        Anma töreninde Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan için dualar okundu. Dua sırasında bazı öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Lalin Doğan'ın sırasına çiçekler bırakıldı. Lalin Doğan'ın anısına bir hafta boyunca lisede okul zili de çalmayacak.

        Galeri
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        Galeri
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