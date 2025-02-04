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        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

        BOLU'da çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı, gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:01
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği
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        BOLU'da çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı, gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Gölcük Tabiat Parkı’nda kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte tabiat parkında yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında eşsiz manzaralar oluştu.

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