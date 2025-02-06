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        Bolu Dağı'nda kar yağışı

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişlerinde hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:45
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişlerinde hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

        Bolu Dağı geçişinde iki gündür kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının ardından yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişlerinde hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri de yol güzergahlarında tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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