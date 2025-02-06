Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde iki gündür kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının ardından yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişlerinde hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri de yol güzergahlarında tuzlama çalışması yaptı.

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