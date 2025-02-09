Boluspor – Ankara Keçiörengücü: 1-1

51’inci dakikada, Boluspor ceza sahası içerisinde riskli hareketle Fethi Özer’in yüzüne ayağıyla temas eden Dembele, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

1'inci Lig’in 23’üncü haftasında Boluspor konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

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