Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası

Yılın her mevsimi tatilcilerin uğrak noktası olan Gölcük Tabiat Parkı son günlerde etkili olan yağışla birlikte karla kaplandı. Gölcük’te kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaşırken, çam ormanı beyaz örtüyle kaplandı. Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle parktaki gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Tatilciler, karla kaplı çam ormanıyla çevrili tabiat parkının eşsiz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı.

BOLU’da çam ormanıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, etkili olan soğuk hava nedeniyle de göl yüzeyi dondu. Parkta yürüyüş yapanlar manzaranın keyfini çıkardı.

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