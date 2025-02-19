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        Kılıçlı bıçaklı kavgaya karışan Ankaragücü taraftarları adliyede

        BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu geçişindeki dinlenme tesisinde, Ankaragücü taraftarları arasında çıkan, 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kılıçlı ve bıçaklı kavgada 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:20
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        Kılıçlı bıçaklı kavgaya karışan Ankaragücü taraftarları adliyede
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        BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu geçişindeki dinlenme tesisinde, Ankaragücü taraftarları arasında çıkan, 1’i ağır 7 kişinin yaralandığı kılıçlı ve bıçaklı kavgada 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi, diğerlerinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Olay, geçen pazartesi günü Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara’dan yola çıkıp Sakaryaspor maçına giden Ankaragücü taraftarları dinlenme tesisinde mola verdi. Ankaragücü'nün 2 ayrı taraftar grubu arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Kılıçların ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 taraftar yaralandı.

        Jandarma ekipleri, havaya ateş açıp kavgayı önlemeye çalışırken, 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda 2 gündür işlemleri süren şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından binanın arka kapısından adliyeye alındı. Diğer 9 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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