Kılıçlı bıçaklı kavgaya karışan Ankaragücü taraftarları adliyede

Jandarma ekipleri, havaya ateş açıp kavgayı önlemeye çalışırken, 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda 2 gündür işlemleri süren şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından binanın arka kapısından adliyeye alındı. Diğer 9 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Olay, geçen pazartesi günü Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara’dan yola çıkıp Sakaryaspor maçına giden Ankaragücü taraftarları dinlenme tesisinde mola verdi. Ankaragücü'nün 2 ayrı taraftar grubu arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Kılıçların ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 taraftar yaralandı.

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