Abant'ta kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri arasında yer alan Abant Gölü Milli Parkı’nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 30 santime ulaştı, gölün yüzeyi de buz tuttu. Soğuk havaya rağmen milli parka gelen az sayıda ziyaretçi, göl çevresinde yürüyüş yapıp manzaranın keyfini çıkardı.

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