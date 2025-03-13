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        Ahır ve samanlık alev alev yandı

        BOLU'da köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, köylüler tarım malzemelerini kurtarmak için seferber oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 01:20 Güncelleme: 13.03.2025 - 01:25
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        Ahır ve samanlık alev alev yandı
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        BOLU’da köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, köylüler tarım malzemelerini kurtarmak için seferber oldu.

        Yangın, saat 23.30 sıralarında Yakabayat köyünün Bulutlar Mahallesinde Mustafa Metyar’a ait ahırda çıktı. Ahırda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler bitişikte bulunan samanlığa sıçradı. Samanların kısa sürede alev almasıyla yangın büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri alevlere müdahale ederken, köylüler de tarım malzemelerini kurtarmak için seferber oldu. Bazı köylüler de hortumlarla su sıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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