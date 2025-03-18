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        Bolu'da mühürlenen otelde yangın; restoranı kullanılamaz hale geldi

        BOLU'nunMengen ilçesinde denetim sonrası mühürlenen otelde çıkan yangında, restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:20
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        Bolu'da mühürlenen otelde yangın; restoranı kullanılamaz hale geldi
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        BOLU'nunMengen ilçesinde denetim sonrası mühürlenen otelde çıkan yangında, restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Mengen ilçesi Babahızır köyü mevkisinde, dün eksikleri nedeniyle Bolu Valiliği tarafından mühürlenen bir otelin restoran bölümünde, bugün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden de takviye ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, restoran bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        34 OTELİN FAALİYETİ DURDURULDU

        Kartalkaya'da 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından kentteki 153 konaklama tesisi tek tek denetlendi. Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan 2 ayrı komisyon tarafından kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde; 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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