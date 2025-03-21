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        Bolu'nun yayla ve ormanlarında kar güzelliği

        BOLU'nunyüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, kentteki yaylalar ve çam ormanları karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:17 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:20
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        Bolu'nun yayla ve ormanlarında kar güzelliği
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        BOLU'nunyüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, kentteki yaylalar ve çam ormanları karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

        Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağışı etkili oldu. Çam ormanları, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Taşlıyayla Göleti ile çevresindeki yaylalar ve Aladağ bölgesi etkili olan kar yağışının ardından karla kaplandı. Karla kaplı yaylalar ve çam ormanları güzel manzaralar oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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