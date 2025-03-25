Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya yangın faciasında İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı

        BOLU'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 18:22 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya yangın faciasında İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı
        ABONE OL

        BOLU’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, gözaltına alındı.

        Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta gece saatlerde Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

        Yangının ardından bilirkişi heyetinin hazırlayarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ise yangın denetim raporunun yetersiz ve eksik inceleme yapılarak düzenledikleri tespit edildi. Raporda ayrıca otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve önceden ruhsatlandırılması yapılan yerlerin denetimlerinin İl Özel İdareleri'nin yetki ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından yangın ve sonuçlarında birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

        Raporun ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan bugün gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Markette tartıştığı kadını takip edip dehşeti yaşattı!
        Markette tartıştığı kadını takip edip dehşeti yaşattı!
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Taksideki gasp kâbusunda saldırgan yakalandı!
        Taksideki gasp kâbusunda saldırgan yakalandı!
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Bulaşık makinesinden yangın çıktı
        Bulaşık makinesinden yangın çıktı
        Bolu'da asayiş
        Bolu'da asayiş
        Mudurnu'da öğrenciler yardım kuruluşlarını ziyaret etti
        Mudurnu'da öğrenciler yardım kuruluşlarını ziyaret etti
        Kartalkaya'da yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu TSO üye...
        Kartalkaya'da yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu TSO üye...
        AK Parti ilçe başkanı kazada öldü
        AK Parti ilçe başkanı kazada öldü
        GÜNCELLEME - AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında ha...
        GÜNCELLEME - AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında ha...