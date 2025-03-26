Motosikletin yayaya çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasında

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yaralı halde yatan Yunus E.'nin, motosikletin sürücüsüne, "Pardon abi, kusura bakma" dediği de görüntülerde yer aldı. Hafif yaralanan Yunus E., ilk müdahalesinin ardından sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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