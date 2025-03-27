Kartalkaya yangını soruşturmasında tutuklu olan 8 şüpheli tahliye edildi

BOLU Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturmada, otelin mutfak personeli ve kafe sahibinin de aralarında olduğu 8 kişi, itirazların ardından tahliye edildi.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Aralık gecesi çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alınırken, otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül ve kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Sedat Gülener, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile otel yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında olduğu toplam 28 kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu olan şüphelilerin avukatları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutukluluk kararlarına itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren mahkeme, otelin mutfak çalışanları ile kafe sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin tahliyesine karar verdi. Soruşturma kapsamında 20 tutuklu kaldı.

BAKAN TUNÇ, AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmuştur. Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.