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        Tavuk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde canlı tavuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 22:09 Güncelleme: 31.03.2025 - 22:15
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        Tavuk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde canlı tavuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Adalı idaresindeki 34 EKF 690 plakalı otomobil, kavşakta Berkant Demirel yönetimindeki 14 AJ 360 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İbrahim Tozan ve Fatih Yeşil yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kişi ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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