Off-Road kulübü başkanı, çamura saplanan aracı kurtarırken ağır yaralandı

BOLU’da, Off-Road yaparken çamura saplanan aracı, kendisine ait arazi aracıyla çekerek kurtarmaya çalışan Bolu Doğa Sporları ve Off Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, araçtan kopan çeki demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde At Yaylası mevkisinde meydana geldi. Bolu Doğa Sporları ve Off Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, kulüp üyeleriyle birlikte arazi araçlarıyla yaylaya çıktı. Arazi araçlarından biri çamura saplandı. Aracı halatla kendisine ait arazi araca bağlayan Turan, aracı çektiği sırada çeki demiri koptu. Burhan Turan kopan parçanın başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Turhan ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burhan Turan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.