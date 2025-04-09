Gölcük Tabiat Parkı, karla kaplandı

Bolu'da çam ormanları arasında bulunan Gölcük Tabiat Parkı, nisan ayında yağan karla kaplandı. Beyaz örtü ve sis, bölgede güzel manzaralar ortaya çıkardı. Gölcük'e gelenler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, doğanın da keyfini çıkardı.

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