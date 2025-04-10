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        Kızılay'dan soğukta görev yapan polislere sıcak çorbalı kutlama

        BOLU'da Kızılay ekipleri yol güzergahları üzerindeki kontrol noktalarında soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba ikram ederek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 00:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:30
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        Kızılay'dan soğukta görev yapan polislere sıcak çorbalı kutlama
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        BOLU’da Kızılay ekipleri yol güzergahları üzerindeki kontrol noktalarında soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba ikram ederek, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü kutladı.

        Kızılay Bolu İl Merkezi Başkanlığında görevli ekipler, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü kutlamak için gece saatlerinde görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Kızılay ekipleri D-100 karayolu Kuruçay mevkisindeki kontrol noktasında soğuk havada görev yapan polislerin gününü kutlayarak sıcak çorba ikram ettiler. Kızılay ekipleri gece boyunca görev yapacak ekiplere kolaylıklar dilerken, polislerde çorba ikramı ile kutlama yapan Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

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