Kızılay'dan soğukta görev yapan polislere sıcak çorbalı kutlama

Kızılay Bolu İl Merkezi Başkanlığında görevli ekipler, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü kutlamak için gece saatlerinde görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Kızılay ekipleri D-100 karayolu Kuruçay mevkisindeki kontrol noktasında soğuk havada görev yapan polislerin gününü kutlayarak sıcak çorba ikram ettiler. Kızılay ekipleri gece boyunca görev yapacak ekiplere kolaylıklar dilerken, polislerde çorba ikramı ile kutlama yapan Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

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