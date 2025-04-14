Savaş uçaklarının gösterisi ilgiyle izlendi
BOLU'da Şehitler Haftası kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarının saygı uçuşu ilgiyle izlendi.
BOLU’da Şehitler Haftası kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 savaş uçaklarının saygı uçuşu ilgiyle izlendi.
14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 savaş uçakları, Bolu’da saygı uçuşu yaptı. Vatandaşlar ve ellerinde Türk bayrakları olan öğrenciler de savaş uçaklarının geçişini izlemek için Kent Meydanı'nda toplandı. Uçaklar, ilk olarak Bolu semalarında 4’lü kol uçuşu yaptı. Savaş uçakları daha sonra tekli ve alçak uçuşla yüksek hızla kent merkezinin üzerinden geçti. Uçakların gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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