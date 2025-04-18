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        Boks Milli Takımı'na World Boxing eğitimi

        KASTAMONU Milli Takım Kamp Merkezi'nde, Türkiye Boks Federasyonu tarafından milli takım antrenörlerine ve sporcularına yönelik World Boxing Konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:12
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        Boks Milli Takımı'na World Boxing eğitimi
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        KASTAMONU Milli Takım Kamp Merkezi’nde, Türkiye Boks Federasyonu tarafından milli takım antrenörlerine ve sporcularına yönelik World Boxing Konferansı düzenlendi.

        Etkinlikte, Başkan Başdanışmanı Aydın Demir, Dış İlişkiler Koordinatörü ve Avrupa Boksu Müsabakalar Kurulu Üyesi Ertan Öner ile TOHM Koordinatörü Ferhat Pehlivan tarafından World Boxing müsabaka kuralları üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Olimpiyat, dünya ve diğer büyük turnuvalarda kullanılan puanlama sistemleri, kategori sıralandırmaları detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden World Boxing Başkanı ile yapılan görüşmelerin içeriği de katılımcılarla paylaşıldı.

        SUAT HEKİMOĞLU: YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, “Antrenörlerimizin ve sporcularımızın uluslararası kuralları en iyi şekilde öğrenmesi, sporcularımızın başarısı için büyük önem taşıyor. Eğitim çalışmalarını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz ve bu doğrultuda yatırımlarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

        Gerçekleştirilen bu eğitim, Türk boksunun uluslararası arenadaki başarısını artırmak adına atılan stratejik adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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