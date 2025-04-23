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        Bolu'nun son Kore gazisi hayatını kaybetti

        BOLU'da yaşayan son Kore Gazisi Cemil Demir (97), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:15 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:20
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        Bolu'nun son Kore gazisi hayatını kaybetti
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        BOLU’da yaşayan son Kore Gazisi Cemil Demir (97), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Demir’in cenazesi, Semerciler köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Merkeze bağlı Semerciler köyünde oturan, kentin yaşayan son Kore Gazisi Cemil Demir, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Cemil Demir için Semerciler köyünde, cenaze töreni düzenlendi. Törene Bolu Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il protokolü, gaziler ve Demir’in yakınları katıldı. Demir’in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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