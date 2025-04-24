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        Gölköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e çıktı

        BOLU'da, karların erimesi ve son yağmurlarla Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi, yüzde 98'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:15
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        Gölköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e çıktı
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        BOLU'da, karların erimesi ve son yağmurlarla Gölköy Baraj Gölü’nde su seviyesi, yüzde 98’e yükseldi. Barajdan, 15 Haziran itibarıyla tarımsal sulama için su da verilecek.

        Kentin içme ve kullanma suyunu karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde, su seviyesi arttı. Karların erimesi ve son yağmurlarla gölü besleyen akarsuların debisi arttı. Gölde doluluk oranı, nisan ayında yüzde 98 seviyesine kadar yükseldi. Baraj gölünde 21,1 hektometreküp kullanılabilir su bulunuyor. Gölden, 15 Haziran itibarıyla bölgedeki üreticilere tarımsal sulamada kullanılması için su da verilecek. Üreticilerden talep gelmesi durumunda, tarımsal sulama tarihi öne çekilecek.

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