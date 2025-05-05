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        Tek katlı ev yanarak küle döndü

        BOLU'da yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:55 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:55
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        Tek katlı ev yanarak küle döndü
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        BOLU'da yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 15.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler evi tamamen sararken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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