Bolu'da Tekke Barajı inşaatının yüzde 88'i tamamlandı

BOLU'da, 2014 yılında yapımına başlanan Tekke Barajı'nda inşaat aşamasının yüzde 88'i tamamlandı. Barajın bu yılın sonu itibarıyla su tutulması hedeflenirken, Tekke Devran köyü su altında kalacak. 75 senedir aynı köyde yaşayanlar ise taşınacakları günü bekliyor.

Dörtdivan ilçesinde bağlı Tekke köyleri mevkisindeki Köroğlu Çayı üzerine yapılan Tekke Barajı’nın, yüzde 88 tamamlanma aşamasına geldi. 2014 yılında çalışmalarına başlanan 2025 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedeflenen baraj, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerine içme suyu sağlayacak. Bu kapsamda, arıtma tesisi de yapılacak. 76,50 metre yüksekliğe sahip barajda, 56 milyon metreküp su tutulması hedefleniyor. Barajdan alınacak su ile aynı zamanda 148 bin dekar arazinin tarımsal sulanması hedefleniyor.

Barajın su tutmasıyla, Tekke Devren Köyü, Köroğlu Çayı’nın suları altında kalacak. 45 hane bulunan köyde yaşayanlar, kendileri için yeni yapılacak köye taşınmayı bekliyor. Barajın yakınında yeni bir köy alanının da belirlendiği belirtildi.