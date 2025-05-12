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        Bolu Dağı'nda yoğun sis

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye düştü, sürücüler düşük hızda ilerledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:50
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        Bolu Dağı'nda yoğun sis
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        BOLU Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye düştü, sürücüler düşük hızda ilerledi.

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, rampalı ve virajlı yollarda, sis nedeniyle düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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