Bolu Dağı'nda yoğun sis

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, rampalı ve virajlı yollarda, sis nedeniyle düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.