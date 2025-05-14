Bolu'da öğretmenlerden mehter takımı kuruldu

BOLU’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte bulunan okullardaki öğretmenlerden oluşan 40 kişilik mehter takımı kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, “Kamu kurumları içerisinde yoktur. Birkaç belediye içerisinde var ama en büyük grubu biz oluşturduk” dedi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerden oluşan bir mehter takımının kurulması için çalışma başlatıldı. Kentteki okullarda görevli öğretmenlerden gönüllü olarak mehter takımına katılmak isteyenler belirlendikten sonra 40 kişilik ekip oluşturuldu. Mehterbaşı müzik öğretmeni Cemal Ergin ile birlikte öğretmenler 2 aylık çalışmanın ve provaların ardından gösterilere çıkmaya hazır hale geldi. İlk programına çıkacak olan mehter takımının İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları kısa gösteri beğenildi.

‘BUNDAN SONRA HEP ALANDA OLACAĞIZ’

Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenlerin toplumun rol modeli olması nedeniyle böylesi bir mehteran takımı kurduklarını ifade ederek, “Burada öğrendiklerini aynı zamanda öğrencilerine aktaracaklar, okullarda çalışmalarını yapacaklar. Aynı zamanda öğretmenlerimiz topluma milli eğitim görüntüsünü sunmuş olacaklar. Öğretmenlerden oluşan 40 kişilik bir mehteran takımı. Programın büyüklüğüne göre mehteran takımımızı dizayn ediyoruz. Bazen 25 bazen 35 ve 40 kişi olmak üzere takımımız alana çıkıyor. Bugün ilk programımız ve bundan sonra hep alanda olacağız. Türkiye’nin en büyük mehteran takımıdır, bunu vurgulayayım. Kamu kurumları içerisinde yoktur. Birkaç belediye içerisinde var ama en büyük grubu biz oluşturduk” diye konuştu.