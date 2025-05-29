Döner zincirine FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin finansal yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ‘Maydonoz Döner’ zincirine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 5’i Bolu’da, 1’i Samsun’da olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. (27), R.A. (31), Y.D. (35), M.Y.G. (33), E.A. (30) ve N.K. (48), Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

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