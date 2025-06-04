Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da sahil kesimlerinde geçirmek isteyenler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. İstanbul yönünden yola çıkan tatilcilerin akşam saatlerinde Bolu'ya ulaşmasıyla birlikte ulaşım yavaşladı. Ankara yönünde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekipleri de otoyolda denetimlerini artırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.