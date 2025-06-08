Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da örtü yangını

        BOLU'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 17:46 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da örtü yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BOLU’nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Mengen ilçesi Gökçesu beldesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre; bir elektrik direğinde meydana gelen arıza nedeniyle çıkan yangın, ormana sıçradı. Ormandaki kuru ot ve yaprakların tutuşması sonucu, örtü yangını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Mengen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?

        Benzer Haberler

        Mengen'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Mengen'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Kaçan kurbanlık boğa ormanda yakalandı
        Kaçan kurbanlık boğa ormanda yakalandı
        Kaçan kurbanlık boğa ormanda yakaladı
        Kaçan kurbanlık boğa ormanda yakaladı
        Bolu'da tarlada açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu
        Bolu'da tarlada açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu
        Göynük'te sulama göletine düşen buzağı öldü
        Göynük'te sulama göletine düşen buzağı öldü
        Göynük'ün Gerişler köyünde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Göynük'ün Gerişler köyünde bayramlaşma töreni düzenlendi