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        Bursa'da orman yangınına erken müdahale

        BOLU'nunMudurnu ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:45
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        Bursa'da orman yangınına erken müdahale
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        BOLU'nunMudurnu ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yangın, saat 15.45 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Sırçalı Köyü Gözetleme Kulesinin alt kısmında yer alan ormanda çıktı. Dumanın fark edilmesi ile olay yerine Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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