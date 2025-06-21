Bursa'da orman yangınına erken müdahale

Yangın, saat 15.45 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Sırçalı Köyü Gözetleme Kulesinin alt kısmında yer alan ormanda çıktı. Dumanın fark edilmesi ile olay yerine Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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