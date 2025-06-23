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        Okul gezisinde öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen görevden alındı, aile iddianameyi bekliyor

        BOLU'yaokul gezisine gelen 8'inci sınıf öğrencisi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:34
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        Okul gezisinde öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen görevden alındı, aile iddianameyi bekliyor
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        BOLU'yaokul gezisine gelen 8'inci sınıf öğrencisi E.T. (15), otel odasında iddiaya göre öğretmeni G.Y. (42) tarafından taciz edildi. E.T. durumu ailesine bildirirken, gözaltına alınan G.T. işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Olayın ardından G.T. bakanlık tarafından görevden alınırken, E.T.'nin annesi B.T., "14 ay oldu hala iddianame yok ve halen yargılama başlamadı. Bizim çocuklarımızı koruyan bir adalet istiyoruz" dedi.

        Olay, geçen yıl 11 Mayıs'ta Abant Gölü Milli Parkı'nda meydana geldi. Giresun'un Espiye ilçesinden 45 öğrenci, beraberindeki 3 öğretmeni ile birlikte okul gezisi için Abant'a gitti. Geziye gelen kız öğrencilerden 8'inci sınıf öğrencisi E.T., ailesini arayarak öğretmenlerinden G.Y.'nin otel odasında kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine kız öğrencinin ailesi, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar sonrası jandarma ekipleri, öğrenci grubunun kaldığı otele gitti. G.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken; kız öğrenci E.T. ile diğer okul arkadaşları ifadeleri alınmak üzere Abant Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        ÖĞRENCİLER İFADE VERDİ

        E.T., jandarma ifadesinde; gözüne damla damlatmak için mesaj attığı öğretmeni G.Y.'nin kendisini odasına çağırdığını ve kendisine tacizde bulunduğunu sonrasında, arkadaşlarının odasına giderek ağlayarak yaşadıklarını anlattığını söyledi. E.T. ayrıca başka kız öğrencilerin de G.Y.'nin tacizine uğradığını iddia etti. Jandarma komutanlığında kadın öğretmenleri nezaretinde ifadeleri alınan diğer 4 kız öğrenci de öğretmenlerinin kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

        ÖĞRETMENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Mudurnu İlçe Adliyesi'ne sevk edilen öğretmen G.K. savcılık ifadesinde; kız öğrencinin göz damlası için odasına geldiğini belirterek, "Odamdaki kanepeye oturdu, ardı ardına iki damla damlattım, fazla damlattığım için kalkması halinde akacağından biraz bekleyeceğini söyledim, kafasını geri yatırmasını söyledim. O sırada normal muhabbet ettik. Koltuğun yanındaydım, bu süre zarfında oda kapım açıktı, asla kapanmadı. Koridora çıkıp, kontrol yapıp odama döndüğümde isterse gidebileceğini söyledim, o ise başının ağrıdığını çok yorgun olduğunu söyleyip, beklemeyi kendi istedi. Öğrencilerin ağzından taciz ettiğim lafını duyunca ne yapacağımı bilemeyip, bahçeye çıktım. Hatta ben bahçede eşimle konuştum ve delil olabileceği düşüncesiyle bana verdiği anahtarlığı almak için odama geri çıktım. Jandarmanın gelmesini beklemiştim. Otelin önündeyken jandarmanın aramasıyla yanlarına gittim zaten beni aramalarını bekliyordum" dedi.

        Öğretmen G.Y., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. G.Y. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında da görevden alındı. Diğer yandan E.T.'nin annesi B.T., aradan 14 ay geçmesine rağmen hala iddianame hazırlanmadığını belirterek, "14 ay oldu iddianame hala yok ve halen yargılama başlamadı. Bizim çocuklarımızı koruyan bir adalet istiyoruz. Ben bunu sessiz izlemeyeceğim" dedi.

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