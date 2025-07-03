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        Bolu'da kenenin ısırdığı kadın öldü

        BOLU'nunGerede ilçesinde kenenin ısırdığı Şerife Halıcı (77), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:05
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        Bolu'da kenenin ısırdığı kadın öldü
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        BOLU'nunGerede ilçesinde kenenin ısırdığı Şerife Halıcı (77), hastanede yaşamını yitirdi.

        Gerede'ye bağlı Kapaklı köyünde yaşayan Şerife Halıcı'yı 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra fenalaşan kadın, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan Halıcı, daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren kadın, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Halıcı'nın cenazesi, öğle vakti Kapaklı köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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