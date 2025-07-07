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        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (4)

        DURUŞMABAŞLADIBolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında ilk duruşma başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:15
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        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (4)
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        DURUŞMABAŞLADI

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında ilk duruşma başladı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonundaki duruşmaya 19'u tutuklu 32 sanığın tamamı katıldı. Duruşma salonunda sanıklarla ilgili kimlik tespiti ve yoklama alınmaya başlandı. Duruşmada; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da kendilerine ayrılan kısma oturup, duruşmayı takip etmeye başladı.

        SANIKLARI GÖRÜNCE FENALAŞTI

        Duruşmada sanıklar içeri girdiği sırada yangında oğlu Yılmaz Sarıtaş (51) ile torunları Doruk ve Nehir'i kaybeden Gülizar Sarıtaş fenalaştı. Gülizar Sarıtaş, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası salondan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

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