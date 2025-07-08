Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (7)
'ŞİRKETİ,YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE YARDIMCISI YÖNETİRDİ'Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davanın duruşmasında, Gazelle Otel'in muhasebe müdürü Kadir Özdemir de dinlendi.
'ŞİRKETİ,YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE YARDIMCISI YÖNETİRDİ'
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davanın duruşmasında, Gazelle Otel'in muhasebe müdürü Kadir Özdemir de dinlendi. Otelin işleyişine dair bilgiler veren Özdemir, şirket yönetiminin yılda 2-3 kez toplandığını ifade ederek, "Toplantılara Elif ve Ceyda Hanım da katılırdı. Şirketi, yönetim kurulu başkanı ve yardımcısı yönetirdi. Halit Bey ve Emine Hanım yönetirdi. Emine Hanımın emir ve talimatları olurdu. Otel işleyişi, bankacılık işlemleri gibi talimatları olurdu" dedi.
YENİ IZGARA TALEP EDİLMİŞ, ALINMAMIŞ
Otelin baş aşçısı Reşat T.'nin mail atarak arızalı aletleri söyleyip, yeni bir ızgara alınmasını talep ettiği sorulan Özdemir, "Ben öyle bir satın alımda bulunmadım. Emir Bey ilgilenirdi. Tadilat ve bakım konusunda da bilgim yok. Niye yeni ızgara alınmadı; bilmiyorum, Emir Bey karar verir. Kararları Emir Bey verir. Sezon başında eksikler konuşulur, Emir Bey karar verip uygular. Izgara eksikliğinin konuşulduğunu duymadım. Eksik listesinde de ne olduğunu bilmiyorum. Personel alımına da Emir Bey karar verir. İşe başlama evrakını ben imzalarım. Birim amirleri, Emir Beyin onayını alıp personel alabilir" diye konuştu.
HALİT ERGÜL, 'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANINA GEREK YOK' DEMİŞ
Kadir Özdemir, otel sahibi Halit Ergül'ün iş sağlığı ve güvenliği uzmanı alımına gerek olmadığını söylediğini belirterek, "Eksiklik iletildiğinde Halit Ergül, 'iş güvenliği uzmanı almaya gerek yok' dedi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Hanım sadece Gazelle Otel için gelmişti. Halit beyin sistemini biz kullanıyorduk, atamayı onayladık. Dönem dönem Grand Kartal'a çıkar. Cemal Özer ve Mehmet Salun eksikliği giderecek satın alma iradesi gösteremezler. Kararları Emir Bey verir. Cemal Özel'in imza yetkisi yoktur, kendi başına karar veremez. Gazelle otelde İSG uzmanı çalışmaktaydı. Grand Kartal'da yönetimin kararıyla İSG uzmanı çalışmıyordu. Neden çalıştıramadıklarını bilmiyorum" dedi.
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