Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (10)

        İSGUZMANI: GAZELLE OTEL'DE İSG UZMANLIĞI YAPTIMBolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında, tutuksuz sanık İSG uzmanı Kübra D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:56 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (10)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSGUZMANI: GAZELLE OTEL'DE İSG UZMANLIĞI YAPTIM

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında, tutuksuz sanık İSG uzmanı Kübra D., savunmasında, "2014-2020 yılları arasında Gazelle Otelde İSG uzmanlığı yaptım. Pandemi sürecinde oteller kapanınca sözleşmemi feshettim. Ben Grand Kartal'da 1 kez bulundum. Grand Kartal'da İSG uzmanı olarak görev yapmadım. Denetimde bulunmadım. Gazelle Otel personeline eğitim verdim. Ama hangi personel Grand Kartal'a çıktı, gitti bilmiyorum. Eski ifademde Grand Kartal Risk Değerlendirme Kurulu'nda görev yaptım dediğimde Gazelle'yi kastetmiştim. Ben Grand Kartal'da hiç görev yapmadım. Sigortam oradan hiç ödenmedi. Eğitimleri Gazelle Otel'de veriyordum. Kendi geçmiş çalışmalarımı da incelediğimde Grand Kartal hiçbir yerde yok" dedi. Kübra D.'nin savunmasının ardından duruşmaya bir süre ihtiyaç arası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası devam ediyor
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası devam ediyor