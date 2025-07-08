Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (10)

İSGUZMANI: GAZELLE OTEL'DE İSG UZMANLIĞI YAPTIM

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında, tutuksuz sanık İSG uzmanı Kübra D., savunmasında, "2014-2020 yılları arasında Gazelle Otelde İSG uzmanlığı yaptım. Pandemi sürecinde oteller kapanınca sözleşmemi feshettim. Ben Grand Kartal'da 1 kez bulundum. Grand Kartal'da İSG uzmanı olarak görev yapmadım. Denetimde bulunmadım. Gazelle Otel personeline eğitim verdim. Ama hangi personel Grand Kartal'a çıktı, gitti bilmiyorum. Eski ifademde Grand Kartal Risk Değerlendirme Kurulu'nda görev yaptım dediğimde Gazelle'yi kastetmiştim. Ben Grand Kartal'da hiç görev yapmadım. Sigortam oradan hiç ödenmedi. Eğitimleri Gazelle Otel'de veriyordum. Kendi geçmiş çalışmalarımı da incelediğimde Grand Kartal hiçbir yerde yok" dedi. Kübra D.'nin savunmasının ardından duruşmaya bir süre ihtiyaç arası verildi.