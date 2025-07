Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (12)

TUTUKLUGENEL MÜDÜR DAMAT SAVUNMA YAPTI

Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangını duruşmasında otel sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.’nin Genel Müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın savunması alındı. Aras’ın savunması öncesi salonda güvenlik önlemleri artırıldı. Polisler katılımcılar ile sanıklar arasında etten duvar örerken, jandarma personelleri sanık kürsüsünün etrafını sardı. Müşteki ve mağdur yakınları ile sanıklar arasında gerginlik ve sataşmalar olduğu görüldü.

Sesi ağlamaklı şekilde söze başlayan Emir Aras, “Öncelikle bu facia dolayısıyla çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum” dedi. Bu cümle üzerine salonda uğultu oluşurken, sözlü atışmalar yaşandı.

‘DAMAT OLMAMDAN DOLAYI HERKES BİR ŞEY DANIŞIR’

Daha sonra savunmasına devam eden Emir Aras, “Olanları düşünmediğim tek bir an bile yoktur. Olay gününe ilişkin hususları açıklamak için ilk önce şirketteki görevimi izah etmek istiyorum. Evlendikten sonra şirkette çalışmaya başladım. Otellerin bilgi işlemleri ve tanıtımlarını yapıp kurumsal satış için acenteleri geziyordum. Yarı zamanlı Bolu yarı zamanlı İstanbul’daydım. Resmiyetteki genel müdürlük vasfım 2015'te silah ruhsatı almak için verilmiş, verildikten 1 ay sonra silah ruhsatı başvurum olmuştur. Fiilen genel müdürlük yetkilerim yoktur. Benim görevim network, bilgisayar güvenliği, internet güvenlik duvarı, kamera sistemi, grup satış, grup fiyatları, menülerde ekleme-çıkarma, konaklama fiyatlarında aksiyon alma durumlarını yapıyordum. Genel zam yapacağımda da onay alırdım. Bunun dışında her şeyi kayınpederimin onayıyla yapardım. Onun dediği dışında bir şey yapmazdım. Otelde olduğum zamanda damat olmamdan dolayı bana herkes bir şey danışır. Bildiğim alanımda bir şeyse cevap verir, değilse kayınpederime sorardım. Ben otelde yarı zamanlı duruyordum. Tatil dönemlerinde uzun durduğum oluyordu” dedi.

Emir Aras, denetim yapıldıktan sonra kendilerine bildirilen eksiklikleri kayınpederi Halit Ergül’e bildirdiğini ifade ederek, “16 Aralık 2024 günü kayınpederim bana Turizm Bakanlığı’ndan denetime geleceklerini, hazır bulunmamın iyi olacağını söyledi. Ben de Zeki beye ‘bana da haber verin’ dedim. Daha önce de kayınpederimin isteğiyle eşlik ettiğim olmuştu. Mehmet Salun ve Zeki bey ile birlikte denetçilerle oturduk. İstenen evrakı getirdiler. Eksik olan bazı evraklar getirilmedi. Odaları dolaşmak istediler. Duman dedektörü yangın dedektörü gibi her şeye tek tek baktılar. Kapalı kapı bırakmadılar. 12’nci kattan aşağıya müşterinin olmadığı tüm odalara teker teker bakıldı. Personel odalarına da baktılar. Her odada duman dedektörü, yangın merdiveni yangın tüplerine baktılar. Ben 7’nci kattan sonra ayrıldım. Denetim bitince beraber otururuz deyip yanlarından ayrıldık. Saat 15.00’a kadar inceleme yaptılar. Söyledikleri eksiklikleri kayınpederime Whatsapp’tan yazdım. Çamaşırhanede halının değişmesi, engelli odasının 2’nci kattan 3’ü kata taşınması gibi şeyler söylediler. Bunların hepsini kayınpederime gönderdim. Denetçiler, ‘bunlar yapıldığında fotoğrafları gönderin’ dediler. Saat 16.00 gibi ofisime geçtim. Oraya Mehmet Salun ve İdris geldi. Bana itfaiyenin raporu olduğunu, eksiklikler olduğunu söyledi. Ben de ilk kez itfaiye raporuyla karşılaştım. Daha önce hiç katılmamıştım. Eksiklikleri arkadaşlar anlattı. Duman dedektörünü restorana da istediklerini söyledi. Ben de hızlıca olabilecek eksiklerin yanına yapalım yazdım. Uzun sürecekleri de Kadir beye Whatsapp’tan attım. Ben arkadaşların tuttuğu müsveddeyi gördüm. Herhangi bir raporu görmedim. Kadir Özdemir’e ‘biz bunları 15 gün içinde nasıl tamamlayacağız’ dedim. O da bana denetimin yanlış yapıldığını, başvurunun geri çekilebileceğini söyledi. Mudurnu A.Ş. üzerinden başvurabileceğimizi söyledi. Geri çekelim mi dedi. Ben de sana döneceğim dedim. Durumu kayınpederime anlattım. O da itfaiye raporumuzun olduğunu, açılışta alındığını söyledi. Olmasa işyeri açılmazdı dedi. Ben de Kadir beye bizim raporumuz varmış deyince, o da var dedi. Öyleyse geri çekelim dedim. Daha sonra kim ne işlem yaptı bilmiyorum” dedi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay gününü de anlatan Emir Aras şunları söyledi:

“720 numaralı odada eşimle kalıyordum. Kızım yan odadaydı. Saat 03.32 civarında, saati sonradan öğrendim, o an bilmiyordum. Eşim sesler geliyor dedi. O sıra telefonum çaldı. Titredim. Eşim dışarı bak dedi. Telefona cevap vermedim. O sıra eşime kızı al yangın var herhalde dedim. Telefonda İdris Erol, yangın var 4’üncü katta dedi. Ben de tamam deyip kapadım. Eşimin gelmesini beklerken tekrar telefonum çaldı. Arayan Nedim Türkmen'di ne oldu diye sordu. Yangın var hemen çıkın dedim. 1 dakika içinde eşim geldi. Ağzımızı burnumuzu kapatarak yangın var diye bağırarak koşarak aşağı indik. 6’ncı kata indik. Daha sonra 5’nci kattan dışarı çıktık. Eşimi ve kızımı bırakınca tekrar içeri girmek istedim ama duman ve kokudan yürüyemedim. Zeki beyi gördüm ve bağırdım alarm niye çalışmıyor diye o da ağlamaklı şekilde bilmiyorum dedi. Teknik ekipte hiçbir arkadaş Tahsin hariç kamera kurmayı bile bilmez. Ona da ben gösterdim. Yardım etme çabam yaptıklarımız, her şey kamera kayıtlarında görünecektir. 03.37 civarı dışardaydım. 03.38'de jandarmayı aramışım. Zeki bey yanında Şenol, kayak odasındaki arkadaşları gördüm. Onları görünce merdivenden kurtarma yapıldığını görünce ortak şirket elemanlarına koşun uzun merdivenleri alın dedim. Ben de aradım. Çatıya çıkmıştım, kayınvalidemi gördüm. Montuyla odanın içindeydi, onu gördüm iyi durumdaydı. Durumu acil değil diye ona gitmedim. O da bana iyiyim dedi. Ben çatıda kurtarma çalışmalarına yardım ettim. Jandarmayı aradığımızda ihbar geldiğini itfaiyenin yolda olduğunu söyledi. Biz bağırmaya başladık aşağı atlamayın diye. Üzücü bir olay oldu, biri atladı. Ambulans geldi. Ben de bu esnada sinir krizi geçirdim. Aşağıya indim. Diğer çatıya çıktım. 6’ncı katta baldızım vardı. Odada kimse olmadığını söylemişlerdi. Amacım kontrol etmek değil, diğer odalara ulaşmaya çalışmaktı. Kapıda yoğun duman vardı. Kapıyı açamadım. Dışarı çıkarken elimde de cam kesikleri oldu. Ben çatıda yardıma devam ettim. Orada yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Herkesle beraber aşağıya indik. Bu esnada bir kişi sinir krizi geçirdi. Yapacak hiçbir şeyin mi yoktu gibi şeyler söyledi. Bir başka kişi de 3 evladımı kaybettim diye bağırdı. Aşağıya indiğimde sinir krizleri geçirdim. Beni bir yere götürdüler. Sonra duramayıp dışarı çıktım. Yardım etmeye çalıştım. Ondan sonra itfaiyeler geldi. Ben bu sırada penceredeki herkese karşı odadan birini alabiliyor musunuz diye söyledim. İtfaiyeler geldi, orada vuku bulan durum çok fenaydı. Onlar da bir şey yapmaya çalışıyorlardı. Onlara bina yapısını anlatmaya çalıştım. Bu kattan geçerseniz odalara ulaşabilirsiniz dedim, otoparka ulaşırsınız dedim. O saatten sonra elimden gelen bir şey yoktu. Her gelen ekibe anlattım. Elimden bir şey gelir diye orada bekledim. Jandarma görevlisine kameraların nerede olduğunu biliyorum, erişebiliriz alalım dedim. Kamera kayıtlarını alalım derken onların alması için söyledim. Kamera kayıtları kolay bir yerdeydi ve onlar kurtarılabildi. Güvenlik diye tabir ettiğimiz arkadaşın odasında da eski kamera kayıtları durmaktaydı. Onlar eski analog sistemdi, her bir kameradan anten gibi kabloyla çekiliydi. Taşımak kolay olmadığından orada duruyorlardı. Jandarma kriminalden bir kişiyle içeri girip kamera kayıtlarının yerini gösterdim ama almadılar oradan çıktık. Üst kattaki kameraları kurtaramadık.”